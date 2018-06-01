Активисты собирают подписи за создание велодорожки на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Представители спортивной организации «Велоклуб Нижний Тагил» начали сбор подписей в поддержку создания велопешеходной дорожки направления Дзержинский район-Центр города.
Проект-предложение «Огни Вагонки-Коксохим» активисты движения направили председателю комиссии по развитию предпринимательства и инноваций, дорожному хозяйству и транспорту Недопекину Станиславу Васильевичу.
Сбор подписей проходит при поддержке общественной палаты города Нижний Тагил. На сегодняшний день собрано примерно 400 подписей.
В проекте участники общественной организации указали на плюсы и минусы двух предполагаемых веломаршрутов (Алтайское – Садоводов и Восточное Шоссе; Алтайское – Садоводов).
Проект снабжен интерактивными картами:
https://www.strava.com/heatmap#12.00/59.92803/57.90547/hot/all (предпочитаемые маршруты)
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gsrudgmilntztafn (тропа для скандинавской ходьбы)
Авторы проекта призывают всех заинтересованных и близких к велосипедному и пешеходному движению людей к помощи и возможному взаимодействию.
Фото: «Велоклуб Нижний Тагил»
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