Активисты собирают подписи за создание велодорожки на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Проект-предложение «Огни Вагонки-Коксохим» активисты движения направили председателю комиссии по развитию предпринимательства и инноваций, дорожному хозяйству и транспорту Недопекину Станиславу Васильевичу.

Сбор подписей проходит при поддержке общественной палаты города Нижний Тагил. На сегодняшний день собрано примерно 400 подписей.

В проекте участники общественной организации указали на плюсы и минусы двух предполагаемых веломаршрутов (Алтайское – Садоводов и Восточное Шоссе; Алтайское – Садоводов).

Проект снабжен интерактивными картами:

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gsrudgmilntztafn (тропа для скандинавской ходьбы)

Авторы проекта призывают всех заинтересованных и близких к велосипедному и пешеходному движению людей к помощи и возможному взаимодействию.

Фото: «Велоклуб Нижний Тагил»