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Выплата по ОСАГО при оформлении европротокола выросла вдвое в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выплата по ОСАГО при оформлении европротокола выросла вдвое в России

1 июня, 11:40Транспорт
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