В Екатеринбурге начался ремонт Макаровского моста

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С 1 июня для движения закрыли Макаровский мост в Екатеринбурге, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Движение по мосту закроется на месяц в связи с ремонтом. Как рассказали в мэрии, после открытия участков улиц для автомобильного движения транспорт будет двигаться по вновь построенной части моста.
Ранее в реке Исеть опустили уровень воды для того, чтобы дорожникам было проще осуществить ремонтные работы. Также на мосту перекрыто движение трамваев, и изменены схемы движения автобусов.
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