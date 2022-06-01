Улица Товарный двор будет перекрыта до середины июня в Нижнем Тагиле

Изменения связаны с тем, что увеличился объем работ по обустройству ливневой канализации. Изначально улицу планировалось открыть 30 апреля, но затем сроки переносили.
Товарный двор в Нижнем Тагиле был перекрыт в рамках реконструкции привокзальной площади. В связи с ремонтными работами также несколько раз переносились остановки общественного транспорта.
Напомним, на привокзальной площади в Нижнем Тагиле будет установлена стела «Город трудовой доблести». Строители уже готовят для монумента фундамент. Глава города Владислав Пинаев контролирует ход ремонта, недавно он провел выездное совещание и обсудил с подрядчиком МУП «Тагилдорстрой» изменения в проекте.