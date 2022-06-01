Улица Товарный двор будет перекрыта до середины июня в Нижнем Тагиле

Улица Товарный двор будет перекрыта до середины июня в Нижнем Тагиле
Улица Товарный двор будет перекрыта до середины июня в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:18ТранспортФото: 1MI
Движение транспортных средств по улице Товарный двор будет запрещено в Нижнем Тагиле до 15 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Изменения связаны с тем, что увеличился объем работ по обустройству ливневой канализации. Изначально улицу планировалось открыть 30 апреля, но затем сроки переносили.

Товарный двор в Нижнем Тагиле был перекрыт в рамках реконструкции привокзальной площади. В связи с ремонтными работами также несколько раз переносились остановки общественного транспорта.

Напомним, на привокзальной площади в Нижнем Тагиле будет установлена стела «Город трудовой доблести». Строители уже готовят для монумента фундамент. Глава города Владислав Пинаев контролирует ход ремонта, недавно он провел выездное совещание и обсудил с подрядчиком МУП «Тагилдорстрой» изменения в проекте.

Сюжеты:
Привокзальная площадьЭксклюзивНижний Тагил
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