2 столба упали на проезжую часть в Первоуральске: один из них задел микроавтобус (ФОТО)
1 июля 2016, 13:45Транспорт
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Инцидент произошел 30 июня. По информации издания Pervo.ru, опоры наружного освещения на Динасовском шоссе рухнули во время уборки грунта на железнодорожном мосту.
Один из упавших столбов уличного освещения задел микроавтобус. Пострадавших в происшествии нет, однако, на данном отрезке дороги оказалось сильно затруднено движение.
По предварительным данным, причиной падения стала высокая изношенность опор освещения. Мэр города Первоуральска Алексей Дронов намерен создать специальную комиссию, которая установит точные причины произошедшего, а также проверит состояние остальных столбов на данном участке дороги.
Фото с сайта Pervo.ru
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