Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
2 столба упали на проезжую часть в Первоуральске: один из них задел микроавтобус (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

2 столба упали на проезжую часть в Первоуральске: один из них задел микроавтобус (ФОТО)

1 июля 2016, 13:45Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»