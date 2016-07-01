Центр медицины катастроф в Екатеринбурге возобновил полеты после падения вертолета
1 июля 2016, 10:10Транспорт
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В Екатеринбурге Центр медицины катастроф решил возобновить полеты после аварии, произошедшей с вертолетом.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, 21 июня в столице Урала у областной клинической больницы рухнул вертолет. В настоящее время идет следствие по данному делу, выясняются причины и обстоятельства. Ранее на время расследования медицинское учреждение решило приостановить использование авиатранспорта.
Однако 30 июня главный врач центра Виктор Попов рассказал СМИ о том, что полеты были частично возобновлены. Новый Ми-2 от другого победителя аукциона уже перевозит тяжелобольных пациентов. На следующей неделе к нему присоединится еще один представитель санавиации.
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