Внедорожник Toyota RAV4 конфискован в доход государства за повторное управление автомобилем в пьяном виде в В. Тагиле
Приговором мирового судьи обвиняемый приговорен к 400 часам обязательных работ, лишению прав управления транспортом на 3 года, дорогое авто перешло государству, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В июле 2015 года вступили в силу поправки в УК РФ, касающиеся водителей, которые повторно сядут за руль пьяными. Житель В. Тагила Юрий Неволин, уже ранее привлекавшийся к ответственности в состоянии алкогольного опьянения, повторно попал в руки полиции за то же преступление. В мае 2016 года мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД Кировграда за пьяное вождение. Он находился за рулем своего авто «Тойота-Рав 4» в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз нарушителю уйти от серьезного наказания не удалось. Доказательства, которые подготовила сторона обвинения, стали основанием для вынесения приговора: обязательные работы, лишение прав и конфискация автомобиля, как средства совершения преступления.
Пока приговор не вступил в силу.
Практика лишения авто средства становится в Свердловской области постоянной, сообщает пресс-служба прокуратуры СО. В данное время уже в 5 случаях приговоры вступили в силу. Владельцы авто, совершившие подобные преступления (повторное вождение автомобиля в пьяном виде), лишились своих машин.
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