Внедорожник Toyota RAV4 конфискован в доход государства за повторное управление автомобилем в пьяном виде в В. Тагиле

В июле 2015 года вступили в силу поправки в УК РФ, касающиеся водителей, которые повторно сядут за руль пьяными. Житель В. Тагила Юрий Неволин, уже ранее привлекавшийся к ответственности в состоянии алкогольного опьянения, повторно попал в руки полиции за то же преступление. В мае 2016 года мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД Кировграда за пьяное вождение. Он находился за рулем своего авто «Тойота-Рав 4» в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз нарушителю уйти от серьезного наказания не удалось. Доказательства, которые подготовила сторона обвинения, стали основанием для вынесения приговора: обязательные работы, лишение прав и конфискация автомобиля, как средства совершения преступления.