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Внедорожник Toyota RAV4 конфискован в доход государства за повторное управление автомобилем в пьяном виде в В. Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внедорожник Toyota RAV4 конфискован в доход государства за повторное управление автомобилем в пьяном виде в В. Тагиле

1 июля 2016, 09:50Транспорт
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