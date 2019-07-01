В Екатеринбурге образовалась пробка из-за опрокинувшегося грузовика
Сегодня, 23:05ТранспортФото: E1.RU
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Авария произошла поздним вечером 1 июля на Объездной дороге в районе моста на Ботанике. Очевидцы сообщают, что на месте видели машину скорой помощи, передаёт E1.
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Согласно предварительной версии ГИБДД, грузовик перевернулся в попытке избежать столкновения с другими тремя автомобилями, которые столкнулись ранее. В результате всех ДТП пострадавших нет, водитель грузовика после осмотра медиками от госпитализации отказался.
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Очевидцы сообщают, что после аварии образовалась внушительная пробка. На момент написания данной новости пробка сохранялась.
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