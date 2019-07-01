В Екатеринбурге образовалась пробка из-за опрокинувшегося грузовика

Согласно предварительной версии ГИБДД, грузовик перевернулся в попытке избежать столкновения с другими тремя автомобилями, которые столкнулись ранее. В результате всех ДТП пострадавших нет, водитель грузовика после осмотра медиками от госпитализации отказался.