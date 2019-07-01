В Екатеринбурге открылось движение по Макаровскому мосту

На 1 июля запущены три полосы движения: две в сторону железнодорожного вокзала и одну в направлении улицы Бориса Ельцина. В этот же день установили знаки для ограничения скорости до 40 километров в час. В будущем автоинспекторы установят видеокамеры для фиксации нарушений ПДД. Водители рассказали, что открытия моста они ждали больше месяца.

Приходилось объезжать и по Восточной по долгу работы. А сейчас тут красота, там красота будет. Вот еду на Челюскинцев, 108 на объект. До обеда поехал по Малышева, сейчас еду напрямик. Естественно, лучше,отметил житель Екатеринбурга Андрей Вершинин.

Реконструкция моста не завершена. К 14 июля будет отремонтирована улица Гражданская, которая прилегает к Макаровскому мосту, к 1 сентября будут завершены работы по благоустройству территории. Осенью планируется пустить движение трамваев к Дворцу молодёжи и открыть новую пешеходную зону.