В Екатеринбурге открылось движение по Макаровскому мосту
В столице Свердловской области возобновилось движение по Макаровскому мосту. Правда, проехать по нему пока что могут автомобили и автобусы, сообщает официальный портал города Екатеринбурга.
На 1 июля запущены три полосы движения: две в сторону железнодорожного вокзала и одну в направлении улицы Бориса Ельцина. В этот же день установили знаки для ограничения скорости до 40 километров в час. В будущем автоинспекторы установят видеокамеры для фиксации нарушений ПДД. Водители рассказали, что открытия моста они ждали больше месяца.
Приходилось объезжать и по Восточной по долгу работы. А сейчас тут красота, там красота будет. Вот еду на Челюскинцев, 108 на объект. До обеда поехал по Малышева, сейчас еду напрямик. Естественно, лучше,отметил житель Екатеринбурга Андрей Вершинин.
Реконструкция моста не завершена. К 14 июля будет отремонтирована улица Гражданская, которая прилегает к Макаровскому мосту, к 1 сентября будут завершены работы по благоустройству территории. Осенью планируется пустить движение трамваев к Дворцу молодёжи и открыть новую пешеходную зону.
Старая часть до момента начала работ по демонтажу для прохода останется, но как только начнутся строительно-монтажные работы на втором этапе, она будет закрыта. Но при этом по первой очереди вы можете видеть шумозащитный экран, за ним располагается пешеходный тротуар — эта часть будет также открыта в сентябре,рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.