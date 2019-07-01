В России изменились правила ввоза праворульных автомобилей
Сегодня, 08:19ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 июля в России начали действовать новые правила ввоза праворульных автомобилей, сообщают «Новые известия» со ссылкой на rueconomics.
В частности, теперь в Россию запрещено ввозить легковые авто, в которых более восьми посадочных мест. Под запрет попали самосвалы, автобусы, рефрижераторы и манипуляторы.
Кроме того, при ввозе легковых машин необходимо будет оформлять сертификат, подтверждающий безопасность транспортного средства на российских дорогах. Оформить разрешение можно только в специальных лабораториях, которых пока нет в отдаленных регионах. Например, сложности с получением сертификата могут возникнуть на Дальнем Востоке, при том, что именно через этот регион ввозятся большинство праворульных авто.
По последним данным в России зарегистрировано около четырех миллионов праворульных транспортных средств. Это примерно 8% от общего автопарка.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей