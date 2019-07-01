В России изменились правила ввоза праворульных автомобилей

В частности, теперь в Россию запрещено ввозить легковые авто, в которых более восьми посадочных мест. Под запрет попали самосвалы, автобусы, рефрижераторы и манипуляторы.

Кроме того, при ввозе легковых машин необходимо будет оформлять сертификат, подтверждающий безопасность транспортного средства на российских дорогах. Оформить разрешение можно только в специальных лабораториях, которых пока нет в отдаленных регионах. Например, сложности с получением сертификата могут возникнуть на Дальнем Востоке, при том, что именно через этот регион ввозятся большинство праворульных авто.