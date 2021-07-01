Десять камер фиксации нарушений ПДД будут установлены в Нижнем Тагиле

Данные камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на полосу встречного движения; остановку перед стоп-линией; невыполнение требований перед поворотом направо, налево или разворотом. Планируется, что камеры начнут функционировать в августе–сентябре 2021 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу компании «УГМК-Телеком».