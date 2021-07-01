Десять камер фиксации нарушений ПДД будут установлены в Нижнем Тагиле

Десять камер фиксации нарушений ПДД будут установлены в Нижнем Тагиле
Десять камер фиксации нарушений ПДД будут установлены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:50ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Десять новых камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, появятся в Нижнем Тагиле.

Первые пять комплексов будут установлены на регулируемых перекрестках:

  • Вагоностроителей — Дзержинского;
  • Юности — проспект Ленинградский;
  • Серова — Пархоменко;
  • Черноисточинское шоссе — Бригадная;
  • Ленина — Первомайская.

Данные камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на полосу встречного движения; остановку перед стоп-линией; невыполнение требований перед поворотом направо, налево или разворотом. Планируется, что камеры начнут функционировать в августе–сентябре 2021 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу компании «УГМК-Телеком».

Другие пять комплексов появятся по адресам:

  • Восточное шоссе, 24;
  • Восточное шоссе в районе дома № 18;
  • Восточное шоссе, 23;
  • Алтайская, 104;
  • Фестивальная, 3.

Данные камеры фиксируют превышение скорости. Предполагаются, что они будут сданы в эксплуатацию в июле.

Отмечается, что комплексы монтируют по заказу Минтранса Свердловской области. «УГМК-Телеком» передает информацию, которую фиксируют камеры.

Напомним, в ГИБДД Свердловской области появился центр мониторинга передвижения транспорта, специалисты которого смогут находить угонщиков, должников, а также водителей, скрывшихся с места ДТП, либо лишенных прав.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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