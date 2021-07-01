Десять камер фиксации нарушений ПДД будут установлены в Нижнем Тагиле

Первые пять комплексов будут установлены на регулируемых перекрестках:
Данные камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на полосу встречного движения; остановку перед стоп-линией; невыполнение требований перед поворотом направо, налево или разворотом. Планируется, что камеры начнут функционировать в августе–сентябре 2021 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу компании «УГМК-Телеком».
Другие пять комплексов появятся по адресам:
Данные камеры фиксируют превышение скорости. Предполагаются, что они будут сданы в эксплуатацию в июле.
Отмечается, что комплексы монтируют по заказу Минтранса Свердловской области. «УГМК-Телеком» передает информацию, которую фиксируют камеры.
Напомним, в ГИБДД Свердловской области появился центр мониторинга передвижения транспорта, специалисты которого смогут находить угонщиков, должников, а также водителей, скрывшихся с места ДТП, либо лишенных прав.