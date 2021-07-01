Дорожные камеры теперь могут отслеживать угнанные машины в Свердловской области

Информация в центр будет поступать с 306 рубежей, установленных по всей Свердловской области. На данный момент 106 из этих пунктов установлены в Екатеринбурге, а к 1 августа их число увеличится до 150. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.
Также будет проведена интеграция с уже действующими системами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска,отметил полковник Горелых.
Получив данные о местонахождении той или иной машины с предполагаемым нарушителем, сотрудники ГИБДД будут тормозить транспорт, подчеркнули начальник УГИБДД Алексей Спиридонов и куратор Центра Дмитрий Кузнецов. Также будут останавливать граждан, которые заклеивают госномера и снимают автомобили с регистрационного учета. Центр открылся к 85-летию российской Госавтоинспекции, которое будет 3 июля.
Реализуя свои полномочия сотрудники ГИБДД будут проводить адресную работу, не отвлекая от дорожной обстановки законопослушных граждан,заявил замначальника ГУ МВД области Сергей Ремезков.
Напомним, теперь инспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения в Свердловской области, используя беспилотные летательные аппараты Росгвардии. На данный момент под контроль беспилотников взята трасса «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».