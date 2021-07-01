Дорожные камеры теперь могут отслеживать угнанные машины в Свердловской области

Информация в центр будет поступать с 306 рубежей, установленных по всей Свердловской области. На данный момент 106 из этих пунктов установлены в Екатеринбурге, а к 1 августа их число увеличится до 150. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.