Новые переходы появятся у школ в Новоасбесте и Новопаньшино в Горноуральском ГО

В Новоасбесте работы необходимо закончить до 30 сентября, а в Новопаньшино — до 15 августа 2021 года. Гарантия на установку дорожных знаков и устройство искусственной дорожной неравности составляет 24 месяца, на дорожную разметку — три месяца.