Новые переходы появятся у школ в Новоасбесте и Новопаньшино в Горноуральском ГО

Новые переходы появятся у школ в Новоасбесте и Новопаньшино в Горноуральском ГО
Новые переходы появятся у школ в Новоасбесте и Новопаньшино в Горноуральском ГО
Сегодня, 18:48ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Новые пешеходные переходы будут оборудованы у школ в поселке Новоасбест и селе Новопаньшино Горноуральского городского округа. Цена контрактов составляет 689 тысяч рублей.

Заказчиком выступает МУП «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Подрядчику необходимо выполнить мероприятия по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений по маршрутам «Дом-Школа-Дом».

Работы нужно провести в поселке Новоасбест на улице Пионерская, а также в селе Новопаньшино на пересечении автомобильных дорог с деревней Старая Паньшина и улице Молодежная.

Согласно локальным сметным расчетам, строители должны обустроить бетонную подготовку, установить дорожные знаки и обустроить покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Кроме того, подрядчику необходимо обеспечить вывоз и утилизацию мусора с объектов.

В Новоасбесте работы необходимо закончить до 30 сентября, а в Новопаньшино — до 15 августа 2021 года. Гарантия на установку дорожных знаков и устройство искусственной дорожной неравности составляет 24 месяца, на дорожную разметку — три месяца.

Контракты действуют до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 июля.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году планируется обустроить 15 новых пешеходных переходов в разных районах города. Помимо установки дорожных знаков, для этого требуются благоустройство подходов, установка пешеходного ограждения и другие работы.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригородНижний Тагил
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