Почти на неделю закроют улицу Газетная в Нижнем Тагиле

Постановление о закрытии улицы Газетная на участке от улицы Пархоменко до Вязовской подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Движение транспорта на этом участке будет ограничено со 2 по 7 июля 2021 года из-за проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы.
Дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения до 2 июля установит МУП «Тагилэнерго».
Напомним, с 24 июня почти на месяц будет закрыто движение транспорта на некоторых участках по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле.