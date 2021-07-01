Почти на неделю закроют улицу Газетная в Нижнем Тагиле

Из-за ремонтных работ на теплотрассе почти на неделю — со 2 по 7 июля — ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Газетная в Нижнем Тагиле.

Постановление о закрытии улицы Газетная на участке от улицы Пархоменко до Вязовской подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Движение транспорта на этом участке будет ограничено со 2 по 7 июля 2021 года из-за проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы. Дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения до 2 июля установит МУП «Тагилэнерго». Напомним, с 24 июня почти на месяц будет закрыто движение транспорта на некоторых участках по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Почти на месяц будет закрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в Тагиле

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