Почти на неделю закроют улицу Газетная в Нижнем Тагиле

Почти на неделю закроют улицу Газетная в Нижнем Тагиле
Почти на неделю закроют улицу Газетная в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:42ТранспортФото: Яндекс.Карты
Из-за ремонтных работ на теплотрассе почти на неделю — со 2 по 7 июля — ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Газетная в Нижнем Тагиле.

Постановление о закрытии улицы Газетная на участке от улицы Пархоменко до Вязовской подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Движение транспорта на этом участке будет ограничено со 2 по 7 июля 2021 года из-за проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы.

Дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения до 2 июля установит МУП «Тагилэнерго».

Напомним, с 24 июня почти на месяц будет закрыто движение транспорта на некоторых участках по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле.
Сюжеты:
Нижний Тагил
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