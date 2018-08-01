Региональный министр транспорта оценил ход капремонта нижнетагильских дорог

1 августа в Нижний Тагил с рабочим визитом прибыл министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Вместе с врио главы города Владиславом Пинаевым он совершил объезд основных объектов дорожного строительства и капитального ремонта — перекресток улиц Фрунзе и Космонавтов, участок дороги на улице Быкова, улицы Победы, Грибоедова и Курортной. Также министр посетил мостовой переход в районе улиц Циолковского и Октябрьской революции, где в 2019 году планируется начать реконструкцию.

Мы выполняем поручение губернатора Свердловской области. Наша задача посмотреть, как ведется освоение денежных средств, выделяемых на капитальные ремонты и строительство дорог в Нижнем Тагиле, пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства.

В конце визита стороны достигли предварительной договоренности по проекту строительства дорог в микрорайоне «Муринские пруды» и обсудили важные вопросы содержания дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.