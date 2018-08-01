Региональный министр транспорта оценил ход капремонта нижнетагильских дорог

Визиты региональных министров в Нижний Тагил продолжаются. С рабочим визитом город посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он проверил ход капитального ремонта нижнетагильских дорог и обсудил с Владиславом Пинаевым совместные проекты муниципалитета и регионального центра.
1 августа в Нижний Тагил с рабочим визитом прибыл министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Вместе с врио главы города Владиславом Пинаевым он совершил объезд основных объектов дорожного строительства и капитального ремонта — перекресток улиц Фрунзе и Космонавтов, участок дороги на улице Быкова, улицы Победы, Грибоедова и Курортной. Также министр посетил мостовой переход в районе улиц Циолковского и Октябрьской революции, где в 2019 году планируется начать реконструкцию.
Мы выполняем поручение губернатора Свердловской области. Наша задача посмотреть, как ведется освоение денежных средств, выделяемых на капитальные ремонты и строительство дорог в Нижнем Тагиле, пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства.
В конце визита стороны достигли предварительной договоренности по проекту строительства дорог в микрорайоне «Муринские пруды» и обсудили важные вопросы содержания дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле все проблемы решаются в комплексе, поэтому появляются качественные автомобильные дороги. Решения, которые принимаются исполняющим полномочия главы города и администрацией – четкие и выверенные,отметил Василий Старков по итогам встречи.