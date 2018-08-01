Ремонт 160-ти метров теплотрассы проходит на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле сотрудники «Тагилэнерго» обновили трубы на перекрестке проспект Мира – улица Газетная. Специалисты взялись за дело именно в выходные, чтобы не создавать проблем автомобилистам.

В МУП «Тагилэнерго» заверили, что работы будут завершены до празднования Дня города-2018 в Нижнем Тагиле.

Специалисты будут работать так, чтобы выйти с объекта с минимальным благоустройством, отметил Евгений Тельпухов, исполнительный директор МУП «Тагилэнерго».

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