Ремонт 160-ти метров теплотрассы проходит на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле происходит масштабная замена труб на проспекте Мира: в планах – замена свыше 160 метров теплотрассы.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле сотрудники «Тагилэнерго» обновили трубы на перекрестке проспект Мира – улица Газетная. Специалисты взялись за дело именно в выходные, чтобы не создавать проблем автомобилистам.
В МУП «Тагилэнерго» заверили, что работы будут завершены до празднования Дня города-2018 в Нижнем Тагиле.
Специалисты будут работать так, чтобы выйти с объекта с минимальным благоустройством, отметил Евгений Тельпухов, исполнительный директор МУП «Тагилэнерго».
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Напомним, на период ремонта остановка общественного транспорта была перенесена к дому №29, поскольку остановочный комплекс находится в зоне раскопок. Автомобилистов просят не парковаться там, где расположена временная остановка.
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