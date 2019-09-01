Минтранс предложил запретить обгоны и перестроения на узких дорогах

К таким участкам ведомство предлагает отнести прямые двухполосные трассы шириной меньше семи метров, а также 500-700 метровые переходы к ним, независимо от ширины этих участков. На них должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие обгон и перестроение.

Также в документе, чиновники министерства предложили использовать на дорогах видеокамеры, фиксирующие до 15 видов нарушений: например, повороты в запрещенных местах и езду в дневное время без включенных фар ближнего света.