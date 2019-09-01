Минтранс предложил запретить обгоны и перестроения на узких дорогах
Сегодня, 12:11ТранспортФото: pxhere.com
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Министерство транспорта РФ опубликовало методические рекомендации для владельцев автодорог, в которых предложил запретить обгоны и перестроения на дорогах и улицах с высоким риском ДТП, сообщает «Коммерсантъ».
К таким участкам ведомство предлагает отнести прямые двухполосные трассы шириной меньше семи метров, а также 500-700 метровые переходы к ним, независимо от ширины этих участков. На них должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие обгон и перестроение.
Также в документе, чиновники министерства предложили использовать на дорогах видеокамеры, фиксирующие до 15 видов нарушений: например, повороты в запрещенных местах и езду в дневное время без включенных фар ближнего света.
Напомним, что неделю назад Минтранс подготовил проект постановления об изменениях ПДД из-за электроскутеров и сегвеев.
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