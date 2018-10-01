Автомобиль ФССП и иномарка столкнулись на улице Серова в Нижнем Тагиле

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Около 11 часов утра 1 октября на улице Серова в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Федеральной службы судебных приставов и иномарки.
Авария произошла на перекрёстке улиц Серова и Красноармейской. После столкновения автомобиль судебных приставов получил удар в боковую часть, и его отнесло в ограждение. Судя по кадрам с места, не так давно установленный забор был значительно повреждён.
У другого участника ДТП удар пришёлся на переднюю часть автомобиля. После столкновения иномарка стояла на самом перекрёстке. На месте работали сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила.
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Получить оперативный комментарий от ГИБДД Нижнего Тагила не удалось: представители ведомства были не доступны для общения со СМИ.
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