11 дорог после ремонта в рамках нацпроекта БКД в Нижнем Тагиле введены в эксплуатацию

Одиннадцатый объект, отремонтированный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» введен в эксплуатацию 30 сентября в Нижнем Тагиле. Им оказался Серебрянский тракт.

Сегодня, 1 октября, планируется осмотр участка на улице Энтузиастов. Сделает это специальная комиссия, сообщает пресс-служба администрации города. Представители Росавтодора оценили качество работ. По их мнению, улучшилось и качество, и организация работ, рассказал заместитель председателя комиссии Руслан Пшизов. Он добавил, что придерживается того же мнения. На данный момент проводятся работы еще на четырех объектах, запланированных на 2021 год. Это улица Карла Маркса, Индустриальная, Коксовая и Октябрьский проспект. Последние два объекта являются дополнительными. Индустриальная и Карла Маркса находятся в высокой степени готовности. Предполагаем, что их приемка состоится уже на следующей неделе. Если говорить по датам, то это примерно 7–8 октября, отметил заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин. Он добавил, что на Коксовой и Октябрьском проспекте работы планируется закончить до конца месяца. Путеповод на улице Циолковского является переходящим на следующий год. Однако в этом году планируется организовать движение по временной схеме по уже обновленному путепроводу. Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле откладывается на конец октября

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