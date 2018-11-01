Остановка маршрутных такси от ДК имени Гагарина будет перенесена в Нижнем Тагиле

Как стало известно TagilCity.ru, неоднократно местные жители жаловались на то, что на конечной остановке маршруток №23 и №25 у ДК им. Гагарина регулярно собираются водители маршрутных такси. При этом они нарушают ПДД, останавливаясь в течение длительного времени на Т-образном перекрёстке. Также водители встают перед пешеходным переходом, создавая аварийную ситуацию. В непосредственной близости с указанным местом находятся учреждения, которые посещают дети: детский сад №72, а также дворец культуры им. Гагарина.

Вопрос назревал в течение нескольких лет. Водители там мусорят, справляют нужду, кучкуются. В одно время даже в кустах лежал матрас, где они отдыхали, рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин в беседе с TagilCity.ru.

Кроме того, жители отдалённого района Смычки испытывают трудности с транспортом.

Поступает много обращений и просьб о том, чтобы остановку у ДК им. Гагарина перенести к школе-интернату №10. Сотрудникам интерната и детям, которые ездят домой, удобнее было бы не идти пешком до ДК им. Гагарина, а садиться в транспорт ближе к школе-интернату, отметил в разговоре с TagilCity.ru замглавы администрации Тагилстроевского района Геннадий Классен.

Решение этой проблемы заключается в том, чтобы перенести конечную остановку к школе-интернату №10. По мнению специалистов, это поможет снять очаг напряжённости возле ДК им. Гагарина, а местные жители смогут проезжать дальше.

Как минимум одну промежуточную остановку можно будет сделать. Все от этого выиграют, плюс водители маршруток получат цивилизованное место для стоянки, отметил председатель общественного движения.

Однако, по заверению специалистов, по ряду причин в настоящее время осуществить задуманное не получится. Во-первых, участок, где планируется построить конечную остановку с остановочным павильоном и туалетом для водителей, не подходит для движения и маневрирования общественного транспорта.

По правилам безопасности дорожного движения для того, чтобы автобус нормально функционировал, необходимо место для разворота, где автобус бы не сдавал назад. Такого участка там нет, отметил Геннадий Классен.

Во-вторых, дорога на участках улиц Константина Пылаева и Софьи Перовской не предназначена для движения общественного транспорта.

Их ширина составляет метров пять. А для того, чтобы разъехались две машины, нужно минимум шесть метров. Чтобы сделать остановку ближе к школе, необходимо расширить дорогу и сделать площадку для разворота, пояснил Геннадий Классен.

В-третьих, перенос маршрута может быть осуществлён только после проведения всех этих мероприятий и не ранее 2021 года.

Остановку можно будет изменить только в 2021 году, когда будет заново разыгрываться конкурс на сами маршруты. Управление городским хозяйством должно включить данные объёмы, проработать, подготовить документацию, подчеркнул Никита Чапурин.

В целом проект по переносу остановки вполне может быть реализован. Предположительно, дорогу можно отремонтировать и расширить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года, куда вошла нижнетагильская городская агломерация.