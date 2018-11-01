Пьяный лихач устроил погоню от полиции на трассе Екатеринбург-Тюмень

В ночь с 30 на 31 октября в районе Туринска экипаж ДПС устроил погоню за внедорожником, водитель которого значительно превысил скоростной режим и не стал останавливаться по первому требованию.

Он до последнего тешил себя надеждой, что благодаря мощности машины ему удастся ретироваться. Именно с этой целью он резко свернул на полевую дорогу, но здесь фортуна от него отвернулась, и нарушитель был задержан преследовавшими его двумя экипажами ДПС,рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После задержания было установлено, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, летом он был лишён права на управление машиной за пьяную езду. Но это не помешало нарушителю отправиться к приятелю в Талицу из Ирбита.