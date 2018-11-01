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Пьяный лихач устроил погоню от полиции на трассе Екатеринбург-Тюмень
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный лихач устроил погоню от полиции на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 08:30ТранспортФото: Валерий Горелых/ 66.мвд.рф
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