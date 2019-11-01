Шумозащитные экраны установят на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
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Вчера, 31 октября, Департамент госзакупок Свердловской области разместил аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по реконструкции автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». Начальная сумма контракта — 47,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно проекту, шумозащитные экраны установят на участках Южного подъезда к городу с 11 по 15 км. Протяженность четырехполосной трассы — 868,39 метров. Длина территории для установки шумозащитных экранов — 1227 метров. Заявки будут рассмотрены 11 ноября. Окончание выполнения работ — 20 октября 2020 года.
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Напомним, в начале октября прошлого года Управление автомобильных дорог Свердловской области разместило на сайте госзакупок аукцион на 4,6 миллиона рублей по разработке проекта установки шумозащитных экранов на Южном подъезде к Нижнему Тагилу.
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