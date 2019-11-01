Шумозащитные экраны установят на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Согласно проекту, шумозащитные экраны установят на участках Южного подъезда к городу с 11 по 15 км. Протяженность четырехполосной трассы — 868,39 метров. Длина территории для установки шумозащитных экранов — 1227 метров. Заявки будут рассмотрены 11 ноября. Окончание выполнения работ — 20 октября 2020 года.