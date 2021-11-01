Маленькую зарплату готовы предложить работодатели водителям в Свердловской области

Самыми высокооплачиваемыми стали водители в Тыве — почти 100 тысяч готовы заплатить работодатели соискателям в данной сфере. На Урале им предлагают почти в два раза меньше.

Свердловская область стала 72 в рейтинге оплаты труда водителей — всего 56,8 тысячи рублей в среднем готовы платить уральские работодатели в данной отрасли. При этом количество вакансий по сравнению с допандемийным 2019 годом выросло в два раза, пишет «КП-Урал». Средняя зарплата водителей по России составляет 67,7 тысячи рублей. Лидирует по оплате труда Республика Тыва с 90,4 тысячами рублей. На втором месте — работодатели из Республики Саха, готовые платить за услуги перевозки 92,9 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Магаданская область с 92,3 тысячами рублей. При этом зарплата водителей по России зависит от квалификации — управляющий самосвалом соискатель может рассчитывать на 90,2 тысячи рублей, таксист — на 81 тысячу, водитель грузовика — на 80,3 тысячи рублей. Напомним, за пять лет спрос на врачей в Свердловской области вырос на 62%. Спрос на врачей за 5 лет вырос на 62% в Свердловской области

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