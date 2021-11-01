Публикуем новый график движения трамваев в Нижнем Тагиле на праздничные дни

Публикуем новый график движения трамваев в Нижнем Тагиле на праздничные дни
Публикуем новый график движения трамваев в Нижнем Тагиле на праздничные дни
Сегодня, 16:14ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Изменения в движении составов в Нижнем Тагиле будут с 4 по 7 ноября. Первые три дня объявленной президентом Путиным нерабочей недели вагоны продолжат курсировать по старому расписанию.

С 4 по 7 ноября тагильские трамваи перейдут на график выходного дня. При этом два маршрута изменятся дополнительно, сообщается на официальной странице МУП «Тагильский трамвай».

14 маршрут поменяет время отправления двух рейсов — в праздничные дни состав будет отправляться с ГГМ в 11:16 (вместо 11:24) и в 16:48 (вместо 16:49).

Вагоны 6 маршрута будут отправляться от УВЗ в 7:21 (вместо 7:17) и с Северного поселка в 7:52 (вместо 7:49). Данные изменения были сделаны для удобства горожан, которые пересаживаются с «восьмерки» на «шестерку».

Напомним, в Екатеринбурге девушка оказалась под составом в метро.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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