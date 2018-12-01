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Пьяный водитель без водительских прав управлял автобусом в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный водитель без водительских прав управлял автобусом в Каменске-Уральском

Сегодня, 10:20ТранспортФото: pixabay.com
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