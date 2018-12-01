Пьяный водитель без водительских прав управлял автобусом в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:20ТранспортФото: pixabay.com
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Дорожной полицией был задержан рейсовый автобус, направляющийся из Каменска-Уральского в Курганскую область. Мужчина, управлявший транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.
Утром 28 ноября в районе Катайска сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус, следовавший из Каменска-Уральского в Курганскую область. У мужчины отсутствовало водительское удостоверение, а в момент составления протокола полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, но при этом всё равно понесёт ответственность – он должен будет заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и возможно лишиться права управления транспортными средствами на срок до 2 лет, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
20 пассажиров, находившиеся в салоне, продолжили путь, но уже с другим водителем, которого прислало автопредприятие-перевозчик.
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