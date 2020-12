В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге впервые за длительное время появится международный рейс.

Полеты будут возобновлены с 16 декабря, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний». Отмечается, что рейс будет со стыковкой в Уфе. Вылеты будут совершаться раз в неделю. Стыковка в Уфе будет осуществляться для прохождения таможенных и пограничных формальностей. Пассажиры уже могут приобрести билеты. Напомним, из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение было приостановлено.

