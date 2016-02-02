В Нижнем Тагиле обсудили план закрытия моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

Именно этот вопрос задали себе участники выездного совещания, посвященного организации движения, в связи с закрытием основной транспортной артерии, соединяющей Выю и Центр города.

Под председательством начальника управления городского хозяйства Владимира Юрченко сегодня собралось почти два десятка специалистов для решения всего одного вопроса - как избежать заторов и пробок на период закрытия моста по ул. Фрунзе.

Напомню, с 15 февраля этот мост в Нижнем Тагиле будет полностью закрыт - как для движения транспорта, так и для прохода пешеходов. Строительную площадку окружат забором, на проезжей части организуют дополнительное заграждение из снега. В радиусе почти километра разместят информационные стенды со схемой объезда и установят знаки, подсказывающие направление движения.

Важнейшим вопросом, рассмотренным на совещании, стало изменение маршрутов общественного транспорта. При движении с Выи особого дискомфорта пассажиры не ощутят: ни одна из существующих остановок не выпадет из схемы движения общественного транспорта. Автобусы и маршрутки повернут от Рудоуправления на улицу Черных, пересекут реку Тагил по новому мосту и свернут к привычной всем остановке "Новокомсомольская".

При этом остановка "Рудоуправление" переместится за перекресток улиц Фрунзе-Черных и разместится в кармане на полпути к улице Аганичева, там маршрутки будут разворачиваться и уходить на Черных. Это сделано, чтоб общественный транспорт не затруднял движение при перестроении сразу через две полосы возле пушек.

При движении из центра города остановка "Новокомсомольская" выпадает, так как маршрутный транспорт будет сворачивать с улицы Островского на Газетную и далее на Красноармейскую. При этом возможно будет выйти на перекрестке улиц Островского и Газетной. Такой маршрут выбран для избегания левого поворота на перекрестке Серова-Красноармейская.

Также на совещании обсудили изменение режимов работы светофоров на всех близлежащих перекрестках, установку знаков "Остановка/стоянка запрещена" и демонтаж знаков "Направление движения по полосам" с улиц Фрунзе и Островского.

Отдельно хочу отметить рассмотрение обращений тагильчан по поводу обустройства дополнительной остановки в районе перекрестка Черных-Красноармейская. Несмотря на многочисленные просьбы жителей города, участники совещания отвергли такую идею из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров на столь узком и неприспособленном участке дороги сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения "Тагил без ям" Никита Чапурин.

Итогом данного совещания станет постановление Главы города с изменением схемы движения по улицам Фрунзе, Черных, Аганичева, Красноармейская, Серова, Островского. Также МУП "Тагилдорстрой" поставит перед собой приоритетную задачу по расчистке вышеуказанных дорог от снега и льда.

Безусловно, для тагильчан период ремонта моста по ул. Фрунзе станет серьезным транспортным испытанием. Строек подобного масштаба в Нижнем Тагиле не было очень давно.