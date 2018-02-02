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Тагильские инспекторы ДПС помогли водителю в мороз поменять пробитое колесо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские инспекторы ДПС помогли водителю в мороз поменять пробитое колесо

2 февраля, 16:30Транспорт
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