Тагильские инспекторы ДПС помогли водителю в мороз поменять пробитое колесо

24 января тагильский наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Сергея Александрова и сержанта Николая Голубева патрулировал дорогу Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть Утка.

Как рассказали инспекторы, в тот день было морозно, в городе столбик термометра показывал -20 градусов, а за его чертой температура опустилась еще ниже.

Полицейские направлялись в сторону поселка Уралец, когда увидели на обочине в районе горы Белой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Как оказалось, у мужчины на трассе «пробило» колесо, а подходящего инструмента, чтобы поменять его, в машине не оказалось.

Тогда полицейские начали останавливать проезжавшие мимо машины. Когда нужный ключ нашли, инспекторы помогли мужчине поставить запасное колесо, пожелали ему доброго пути и отправились дальше нести службу, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».