Вагоновожатая в Екатеринбурге забрала портфель у второклассника и уехала

Мама второклассника рассказала, что её ребенок с другом стояли на остановке. В это время на рельсы кто-то кинул снежный ком. Водитель трамвая, заметив это, остановилась и обратилась к ребятам:

Раз вы играете, я с вами поиграю

После этих слов она забрала рюкзак у ребенка и уехала.

Мальчик, подумав, что женщина выбросила его портфель по пути следования трамвая, некоторое время ходил в поисках своей вещи.

Сообщается, что ребенок расстроился и проплакал пять часов. В портфеле были школьные учебники, тетради, ключи, а также телефон с кошельком. Мать ребенка написала заявление в правоохранительные органы.

История разошлась по социальным сетям. В личной переписке с одним из пользователей свою позицию высказал пресс-секретарь администрации Екатеринбурга.

Родители не разобрались в ситуации. Ехал трамвай. На пути дрались или играли дети. Водитель был вынужден остановить трамвай, сделать замечание детям. Они убежали, но портфель остался лежать. Первая реакция водителя – не оставлять портфель, когда дети его бросили. Забрала с собой. Благодаря вагоновожатой он остался в сохранности. Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы, водитель пояснил им всю суть произошедшего заявил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Портфель до сих пор не вернули обладателям, однако вагоновожатую нашли. Матери мальчика намекнули, что её могут привлечь за неисполнение родительских обязанностей, ведь ребенок находился на улице без взрослых, передает «Ura.ru».