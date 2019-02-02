Массовое ДТП с участием 7 машин произошло на трассе под Екатеринбургом

Днём 1 февраля на трассе Тюмень – Екатеринбург при подъезде к столице Свердловской области произошло столкновение семи автомобилей, среди них есть один грузовой. Согласно предварительной версии, причиной ДТП мог стать обильный снегопад, из-за которого снизилась видимость и управляемость на дороге.