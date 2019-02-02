Массовое ДТП с участием 7 машин произошло на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 09:00ТранспортФото: гибдд.рф/r/66
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На 26-м километре Тюменского тракта произошла авария с участием семи автомобилей. Причиной ДТП мог стать снегопад.
Сюжеты: Екатеринбург
Днём 1 февраля на трассе Тюмень – Екатеринбург при подъезде к столице Свердловской области произошло столкновение семи автомобилей, среди них есть один грузовой. Согласно предварительной версии, причиной ДТП мог стать обильный снегопад, из-за которого снизилась видимость и управляемость на дороге.
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Пострадавших нет. Из-за произошедшей аварии на несколько часов автотрафик был заблокирован, автомобили объезжали место столкновения через развязку на Косулино. К 17:00 движение оказалось восстановлено, сообщает «Уралинформбюро».
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