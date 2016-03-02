Паводка не будет: в Нижнем Тагиле идет очистка ливневых колодцев

Практически с самого прихода тепла началась работа по очистке ливневых колодцев. Чисткой занимается МУП «Тагилдорстрой».

Работа идёт уже вторую неделю. Был паводок на прошлой неделе, поэтому была проведена работа по выявлению луж, раскрытию и очистке колодцев. До сорока колодцев было открыто за последние трое суток. Где подморозит — снова расчищаем.

На данный момент луж в Нижнем Тагиле нет. Ливневая канализация находится в хорошем состоянии, -- рассказал Сергей Шмаков, исполняющий обязанности директора организации.

Общественная организация «Тагил без ям» эту информацию полностью подтверждает:

Я посмотрел, как очищают колодцы. Все хорошо, очищают примерно по 8 колодцев в день сообщил председатель общественной организации.

Действительно, на центральных улицах города, там, где работает ливневая канализация, луж нет. Но главное испытание ждет Нижний Тагил впереди, когда установится постоянная плюсовая температура.