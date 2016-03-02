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Паводка не будет: в Нижнем Тагиле идет очистка ливневых колодцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Паводка не будет: в Нижнем Тагиле идет очистка ливневых колодцев

2 марта 2016, 16:15ТранспортДенис Таратонов
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