По азербайджанским железным дорогам ездят грузовые вагоны из Нижнего Тагила

Договор между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Уралвагонзавод» подписан в марте прошлого года. После этого в государство на Южном Кавказе были поставлены различные модели грузовых вагонов: крупнотоннажные контейнеры, цистерны, зерновозы, вагоны-хопперы.

Кстати, именно последняя инновационная модель и вызвала особый интерес у заказчика: кузов вагона-хоппера сделан из композитов. Этот материал очень прочный, что позволяет сэкономить затраты грузоперевозчиков на ремонт и обслуживание.

Поставки вагонов в Азербайджан УВЗ завершит в этом году. Впрочем, рабочие точно не останутся без работы – предприятие планирует наращивать производство и увеличить выпуск вагонов в 4 раза. А переговоры о поставках ведутся с Ираном, Казахстаном и Туркменией.