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Прокуратура через суд добивается ремонта моста на дороге из Нижнего Тагила в Верхнюю Ослянку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура через суд добивается ремонта моста на дороге из Нижнего Тагила в Верхнюю Ослянку

2 марта 2016, 13:40ТранспортДенис Таратонов
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