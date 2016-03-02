Прокуратура через суд добивается ремонта моста на дороге из Нижнего Тагила в Верхнюю Ослянку

Проведенная проверка показала, что при содержании региональной дороги, а именно — моста на ней, имеют место нарушения федерального законодательства. Состояние указанного моста не соответствует установленным нормам, что создает опасные условия для участников дорожного движения.

За данный участок дороги отвечает государственная организация «Управление автомобильных дорог». Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила обратилась в Октябрьский суд города Екатеринбург с заявлением, в котором требует обязать организацию отремонтировать мост и сделать этот участок дороги безопасным для автомобилистов и пешеходов.

В Пригородной прокуратуре отказалась давать какие-либо комментарии редакции TagilCity.ru по этому поводу по телефону.