Прокуратура через суд добивается ремонта моста на дороге из Нижнего Тагила в Верхнюю Ослянку
Мост, находящийся на автомобильной дороге, ведущей от Нижнего Тагила к Верхней Ослянке, находится в плачевном состоянии. В нескольких местах обвалились перила, а деревянный настил местами прогнил. Этим фактом заинтересовалась прокуратура Пригородного района.
Проведенная проверка показала, что при содержании региональной дороги, а именно — моста на ней, имеют место нарушения федерального законодательства. Состояние указанного моста не соответствует установленным нормам, что создает опасные условия для участников дорожного движения.
За данный участок дороги отвечает государственная организация «Управление автомобильных дорог». Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила обратилась в Октябрьский суд города Екатеринбург с заявлением, в котором требует обязать организацию отремонтировать мост и сделать этот участок дороги безопасным для автомобилистов и пешеходов.
В Пригородной прокуратуре отказалась давать какие-либо комментарии редакции TagilCity.ru по этому поводу по телефону.
Как известно, в прошлом году в Нижнем Тагиле прокуратура обязала закрыть автомобильный мост на улице Фрунзе. Это привело к строительству моста-дублера на улице Красноармейская.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru