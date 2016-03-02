В Нижнем Тагиле ДТП на автомобильном мосту на улице Красноармейская парализовало автомобильное движение (ФОТО)

Автомобили двигались со стороны бывшего Гормолзавода в сторону улицы Серова. Уже почти покинув мост вишневый «ИЖ Ода-2126» врезался в серебристую «Тойоту». У «Москвича» разбита правая передняя фара, у «Тойоты» соответственно поврежден задний бампер.

Причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции сказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Эта авария вызвала значительное замедление автомобильного движения на всем протяжении от поворота с улицы Черных до улицы Серова. Образовалась пробка. К месту аварии прибыл экипаж ДПС.

Недавно в Нижнем Тагиле отмечались сбои в работе светофора рядом с новым мостом. Это так же вызвало образование значительной пробки.