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В Нижнем Тагиле ДТП на автомобильном мосту на улице Красноармейская парализовало автомобильное движение (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле ДТП на автомобильном мосту на улице Красноармейская парализовало автомобильное движение (ФОТО)

2 марта 2016, 12:05ТранспортДенис Таратонов
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