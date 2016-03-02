В Нижнем Тагиле ДТП на автомобильном мосту на улице Красноармейская парализовало автомобильное движение (ФОТО)
2 марта 2016, 12:05ТранспортДенис Таратонов
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В одиннадцатом часу дня на новом автомобильном мосту, через реку Тагил на улице Красноармейская, произошло первое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобили двигались со стороны бывшего Гормолзавода в сторону улицы Серова. Уже почти покинув мост вишневый «ИЖ Ода-2126» врезался в серебристую «Тойоту». У «Москвича» разбита правая передняя фара, у «Тойоты» соответственно поврежден задний бампер.
Причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции сказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Эта авария вызвала значительное замедление автомобильного движения на всем протяжении от поворота с улицы Черных до улицы Серова. Образовалась пробка. К месту аварии прибыл экипаж ДПС.
Недавно в Нижнем Тагиле отмечались сбои в работе светофора рядом с новым мостом. Это так же вызвало образование значительной пробки.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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