Водители маршруток оставляют свой транспорт на одном из пешеходных переходов Тагилстроя: жители Нижнего Тагила просят принять меры (ФОТО)

По мнению местных жителей, такое поведение водителей может представлять угрозу для пешеходов, в том числе детей.

Такой бардак творится на конечной 23, 25 маршрутов. Водители бросают свои транспортные средства на пешеходных переходах, а там детей полно, не дай бог выбегут из-за автобуса поделился с журналистами TagilCity.ru читатель Сергей.

Опасения Сергея не являются пустыми. В ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили, что такие водители действительно нарушают правила.

Даже в течение этого года на этом месте несколько раз проводились рейды. Во время каждого рейда нарушителям выписывались денежные штрафы. Конечно, во время присутствия полиции никто не оставляет транспортные средства на пешеходном переходе, но в наше отсутствие ситуация повторяется. Водители, оставляющие там транспортные средства, нарушают ст. 12.16 КоАП, согласно которой, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, наказывается денежным штрафом от 500 рублей. Пункт 12.4.4. ПДД устанавливает минимальное расстояние остановки и стоянки общественного транспорта в 5 метров от пешеходного перехода рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Представители объединения «Союз-НТ», обслуживающего маршруты общественного транспорта №23 и №25, пообещали принять меры.

Насколько я помню, раньше тут этого знака не было. Скажу водителям, чтобы больше не оставляли здесь транспорт пообещал Юрий Косоуров из контрольно-ревизионной службы транспортной компании «Союз-НТ».

Напомним ранее портал TagilCity.ru добился наказания водителя маршрутки, едва не устроившего ДТП в центре Нижнего Тагила.