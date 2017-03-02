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Водители маршруток оставляют свой транспорт на одном из пешеходных переходов Тагилстроя: жители Нижнего Тагила просят принять меры (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водители маршруток оставляют свой транспорт на одном из пешеходных переходов Тагилстроя: жители Нижнего Тагила просят принять меры (ФОТО)

2 марта 2017, 14:10ТранспортПавел Щербина
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