Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
710 парковочных мест запланированы в мкр Александровский-2 в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

710 парковочных мест запланированы в мкр Александровский-2 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 марта, 23:14Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»