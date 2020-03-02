Суд отклонил иск мэрии по жалобе на документацию моста через Тагильский пруд
Арбитражный суд Москвы отклонил иск администрации Нижнего Тагила к Федеральной антимонопольной службе. Мэрия просила признать незаконным решение ФАС о нарушениях в конкурсной документации по строительству моста через Нижнетагильский пруд, а также отменить его.
В качестве третьих лиц к делу были привлечены МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», ООО «Уралстроймонтаж» и АО «Единая электронная торговая площадка».
В ходе судебного разбирательства было установлено, что выявленные Федеральной антимонопольной службой нарушения в документации являются законными. Суд отклонил иск администрации Нижнего Тагила
Напомним, 4 сентября «Уралстроймонтаж» подал жалобу в ФАС на конкурсную документацию по строительству моста через Нижнетагильский пруд. Заявление было признано необоснованным, но найдены другие нарушения. Согласно решению московского суда, они связаны с изменением условий государственного контракта и условий подачи заявок.
23 декабря была подана повторная жалоба на конкурсную документацию ООО «Урал Контракт». По данным компании, в документах на строительство моста ограничивается конкуренция. В этот же день ФАС признала жалобу необоснованной и восстановила процедуру подачи заявок.
В конце 2019 года подрядчиком по строительству моста стала московская компания «АльмакорГрупп». Организация предложила выполнить работы за 3,8 миллиарда рублей. 28 февраля на аппаратном совещании в администрации города подняли вопрос о начале работ. Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев заявлял, что планируется начать расчистку территории на ГГМ со 2 марта, если он получит от подрядчика подписанные документы.