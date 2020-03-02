РЖД выделило 11 миллионов рублей на платформу тагильского вокзала для «Ласточки»

Согласно документации закупки, проектом предусмотрены изменение высоты пассажирской платформы, её покрытие нескользящими материалами. Для пассажиров необходимо сделать навесы и поставить навигационное оборудование. Кроме того, проект должен предусматривать скамейки, урны, освещение и видеонаблюдение.

Для маломобильных групп населения предусмотрят доступность зданий и сооружений, максимальную информативность в виде указателей, звуковых оповещений, надписей, выполненных шрифтом Брайля, а также экстренный вызов.

Как отмечено в документации, платформа предусмотрена для пригородной электрички «Ласточка», а также почтово-багажных и пассажирских вагонов. Предполагаемый пассажиропоток — 3021 человек в сутки.