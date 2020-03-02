РЖД выделило 11 миллионов рублей на платформу тагильского вокзала для «Ласточки»
Сегодня, 11:04ТранспортФото: pixabay.com
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ОАО «РЖД» ищет подрядчика для разработки проекта и проведения изыскательных работ для реконструкции первой платформы на вокзале в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 11,3 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации закупки, проектом предусмотрены изменение высоты пассажирской платформы, её покрытие нескользящими материалами. Для пассажиров необходимо сделать навесы и поставить навигационное оборудование. Кроме того, проект должен предусматривать скамейки, урны, освещение и видеонаблюдение.
Для маломобильных групп населения предусмотрят доступность зданий и сооружений, максимальную информативность в виде указателей, звуковых оповещений, надписей, выполненных шрифтом Брайля, а также экстренный вызов.
Как отмечено в документации, платформа предусмотрена для пригородной электрички «Ласточка», а также почтово-багажных и пассажирских вагонов. Предполагаемый пассажиропоток — 3021 человек в сутки.
Стройку планируется начать в 2021 году.
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