Началась надвижка первого пролета моста через пруд в Нижнем Тагиле

Напомним, к концу 2021 года планируется достроить конструкцию моста через Тагильский пруд и уложить первый слой асфальта, чтобы на 2022 год остались только работы по благоустройству территории и финишные этапы строительства. Для ускорения темпа работ, с Министерством транспорта Свердловской области была согласована возможность увеличения финансирования проекта. В настоящий момент, общая стоимость проекта составляет около четырех миллиардов рублей.