Началась надвижка первого пролета моста через пруд в Нижнем Тагиле

Рабочий визит на место строительства переправы через Тагильский пруд нанесли глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, его заместители — Егор Копысов, Вячеслав Горячкин, а также председатель городской думы Вадим Раудштейн.
О ходе строительства изданию TagilCity.ru рассказал руководитель проекта строительства в компании «Альмакор» Вячеслав Назаров
Сегодня начался процесс надвижки пролетного строения моста. Мы сдвинули более 800 тонн конструкции. Движение идет медленно — за текущий день планируем сдвинуться на 21 метр. В середине марта — еще на 21 метр,говорит Вячеслав Назаров.
К концу месяца подрядчик планирует надвинуть пролет до седьмой опоры. Глава проекта отметил, что самое важное при проведении таких работ — это точность.
Главное — чтобы пролет двигался ровно. За этим наблюдают специалисты подрядчика «Опора», которые занимались сваркой и монтажом конструкции, говорит Вячеслав Назаров.
Руководитель уточнил, что для рабочих это не первый мост. Они уже занимались строительством крупного объекта на трехуровневой дорожной развязке под Москвой. От «Альмакора» работают и следят за процессом 58 сотрудников, а также 36 специалистов ИТР.
Также подрядчик продолжает строительство опор. В настоящий момент фундамент для каждой из них уже готов. До конца апреля планируется завершить возведение шестой опоры.
Кроме того, ведутся работы на участке путепровода через железнодорожные пути. Работы на участке на Свердловском шоссе уже практически завершены, говорит Вячеслав Назаров.
Начальник проекта строительства также отметил, что в марте начнется монтаж балок основного пролета переправы над Свердловским шоссе. Вячеслав Назаров отметил, что в морозы возникли проблемы с техникой — она не могла работать, так как замерзла гидравлика. В это время строители занимались бетонированием и сваркой.
Напомним, к концу 2021 года планируется достроить конструкцию моста через Тагильский пруд и уложить первый слой асфальта, чтобы на 2022 год остались только работы по благоустройству территории и финишные этапы строительства. Для ускорения темпа работ, с Министерством транспорта Свердловской области была согласована возможность увеличения финансирования проекта. В настоящий момент, общая стоимость проекта составляет около четырех миллиардов рублей.