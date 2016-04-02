Состоится ли капитальный ремонт дорог Нижнего Тагила? Отвечает Сергей Носов (ФОТО)

Отвечая на вопросы журналистов о том, как будет наведен порядок на дорогах в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, первым ответил Александр Якоб, Глава городской Администрации Екатеринбурга:

Это проблема не только Нижнего Тагила, но и всех городов Свердловской области. Просто у некоторых городов это приобретает политический акцент, а у других это такая жизненная ситуация.

Я не могу говорить о Нижнем Тагиле, но Екатеринбургу в год на текущий и капитальный ремонт дорог нужно 9,5 миллиардов рублей. Подчеркиваю, это нужно не один раз, а каждый год вкладывать. А вкладывается из всех источников около миллиарда. Поэтому ждать хороших дорог пока оснований нет, -- сказал он.

Тему продолжил Сергей Носов. Он рассказал, что 2013 год был единственным, когда Нижний Тагил получили приемлемую цифру на финансирование ремонта и восстановления дорог. Но помимо ремонта дорог, ещё очень важно их содержание:

В этом году мы получили из областного бюджета определенную сумму субсидий. В 2015 году мы потратили такую же сумму за три месяца и считали, что эта цифра была маленькой. Теперь мы этой же цифрой должны оперировать в году 2016. Цифры смешные. Но если мы хотим посмеяться, то люди, как мы видим, смеяться отказываются. Люди высказывают свое недовольство, что у кого-то вызывает удивление.

Затем Сергей Носов рассказал подробнее о планах Администрации, которые он уже озвучивал днем ранее:

Мы подсчитали цифру, нам нужно около 6 миллиардов рублей, чтобы привести в порядок дороги, так, как полагается, как требуют нормативы. А потом ещё нужно будет тратить деньги на их содержание. Но эти деньги мы пустим не на ямочный ремонт, возобновляемый каждый год, а на поддерживание дорог в таком состоянии, чтобы они 10 лет работали исправно.

Мы предлагаем такие варианты государственно-частного партнерства, когда мы находим инвестора, вкладываем деньги и за три года осваиваем эту сумму на дорогах Нижнего Тагила. Но, конечно, инвестору будет нужна гарантия, что в течение 10 лет, ежегодно, он будет получать по 500-600 миллионов в оплату своих инвестиций. Я думаю, это очень интересное предложение с точки зрения инвестиционной привлекательности, -- считает мэр.

Поясним, что сейчас ситуация с дорогами Нижнего Тагила зависит от того, примет ли областное правительство план, предлагаемый Администрацией Нижнего Тагила.