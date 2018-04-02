Перекресток улиц Черных и М. Горького в Нижнем Тагиле открыт для движения транспорта
2 апреля, 21:00Транспорт
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Городские службы Нижнего Тагила открыли для движения транспорта перекресток улиц Черных и Максима Горького.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение на этом участке было закрыто с 20 марта из-за работ по аварийному устройству инженерных сетей. Общественный транспорт на время перекрытия ходил в объезд через улицы Островского и Челюскинцев и по улице Кузнецкого, сообщают «Все новости».
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