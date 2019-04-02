Доставка грузов по морю осуществляется для проекта Пайяхских месторождений
Очередная партия груза доставлена в рамках строительства морского терминала «Порт бухта Север» и реализации проекта группы Пайяхских месторождений на полуострове Таймыр.
Ледокольная проводка осуществлялась ледоколом «Таймыр», доставка груза - теплоходом «Тикси». Объем груза составил более семи тысяч тонн, для его погрузки потребовалось пять суток. Для доставки груза потребовалось 11 суток, судно двигалось по маршруту Архангельск – мыс Муксунихский.
Основная часть груза - это цемент и пиломатериалы, необходимые для строительства и реализации масштабного проекта. В ближайшее время на площадку доставят спецтехнику, трубную продукцию и энергетическое оборудование.
Для России данный проект имеет стратегическое значение, в том числе и в рамках поставленных Владимиром Путиным задач по наращиванию грузопотока Северного морского пути.
Понимая важность освоения Пайяхской группы месторождений, мы сфокусировали все ресурсы компании для проведения данной работы в заданные сроки,сказали в группе компаний ННК.