Доставка грузов по морю осуществляется для проекта Пайяхских месторождений

Ледокольная проводка осуществлялась ледоколом «Таймыр», доставка груза - теплоходом «Тикси». Объем груза составил более семи тысяч тонн, для его погрузки потребовалось пять суток. Для доставки груза потребовалось 11 суток, судно двигалось по маршруту Архангельск – мыс Муксунихский.

Основная часть груза - это цемент и пиломатериалы, необходимые для строительства и реализации масштабного проекта. В ближайшее время на площадку доставят спецтехнику, трубную продукцию и энергетическое оборудование.

Для России данный проект имеет стратегическое значение, в том числе и в рамках поставленных Владимиром Путиным задач по наращиванию грузопотока Северного морского пути.