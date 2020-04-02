ГИБДД просит тагильчан соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погоды
Сегодня, 09:52ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД просит жителей Нижнего Тагила быть осторожными на дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за выпадения мокрого снега и снижением температур на дороге может образовываться гололед. Водителей просят соблюдать дистанцию, не нарушать скоростной режим, избегать резких торможений и маневрирования.
Водителей-новичков просят по возможности отказаться от управления ТС.
Напомним, по данным синоптиков, в пятницу в Нижнем Тагиле вновь ожидается потепление.
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