На Урале на время самоизоляции полицейские авто будут ездить со включенными маячками
Сегодня, 09:00ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области на время режима самоизоляции полицейские автомобили будут ездить со включенными проблесковыми маячками, пишет «Новый день».
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующее распоряжение подписал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. В документе сказано, что меры принимаются в рамках «реализации комплекса дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019 на территории Свердловской области».
Жители свердловских городов подтвердили данную информацию. Кроме того, сообщили, что из патрульных машин включают аудиозаписи с просьбами воздержаться от выхода из дома на время режима самоизоляции.
Напомним, согласно указу главы региона Евгения Куйвашева, гражданам можно покидать квартиры для поездки на работу, выгула собак, а также выходить до ближайших аптеки или магазина.
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