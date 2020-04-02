На Урале на время самоизоляции полицейские авто будут ездить со включенными маячками

Соответствующее распоряжение подписал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. В документе сказано, что меры принимаются в рамках «реализации комплекса дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019 на территории Свердловской области».

Жители свердловских городов подтвердили данную информацию. Кроме того, сообщили, что из патрульных машин включают аудиозаписи с просьбами воздержаться от выхода из дома на время режима самоизоляции.