За 1 квартал 2022 года у чиновников Нижнего Тагила не было претензий к перевозчикам

За 1 квартал 2022 года у чиновников Нижнего Тагила не было претензий к перевозчикам
За 1 квартал 2022 года у чиновников Нижнего Тагила не было претензий к перевозчикам
Сегодня, 13:03ТранспортФото: 1MI
За первые три месяца 2022 года у СЗГХ Нижнего Тагила не возникло претензий к компаниям перевозчикам.

В Нижнем Тагиле автобусы и маршрутки обслуживают три компании: ООО «Фирма ТАСС», ООО «Объединение «Союз-НТ» и ООО «Техноком». Согласно документации об исполнении контракта за первый квартал 2022 года ни одной из них не было выставлено претензий от заказчика услуг.

Договоры с организациями были заключены летом 2021 года. Их общая стоимость составила 74,1 миллиона рублей. По условиям контракта подрядчики должны строго соблюдать расписание автобусов и маршруток. При выявлении неисполнения обязательств за каждый факт предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Напомним, после проверки, проведенной осенью 2021 года, перевозчики Нижнего Тагила получили штрафы на 115 тысяч рублей.

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