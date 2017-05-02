Иномарка залетела под автобус в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщают очевидцы, иномарка буквально летела по улице. На перекрёстке произошло столкновение. В результате аварии больше всего пострадала передняя часть Mercedes со стороны водителя, пишет E1.ru.

Из поврежденной иномарки вышли два молодых человека и девушка. Один из мужчин прихрамывал.

В автобусе находились пассажиры, но из них никто не пострадал.

Фото и видео: E1.ru