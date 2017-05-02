Иномарка залетела под автобус в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
2 мая 2017, 08:40Транспорт
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В столице Урала на улице Крауля Mercedes столкнулся с городским рейсовым автобусом.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, иномарка буквально летела по улице. На перекрёстке произошло столкновение. В результате аварии больше всего пострадала передняя часть Mercedes со стороны водителя, пишет E1.ru.
Из поврежденной иномарки вышли два молодых человека и девушка. Один из мужчин прихрамывал.
В автобусе находились пассажиры, но из них никто не пострадал.
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Фото и видео: E1.ru
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