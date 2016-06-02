В Нижнем Тагиле на перекрестке ул. Индустриальная и Балакинская отменен поворот с трамвайных путей

Я уже направил письмо Юрченко В.П. с просьбой демонтировать эти знаки и не создавать «бутылочное горлышко» на одном из наиболее загруженных перекрестков города рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.

По мнению общественника, новая схема способствует образованию затора и значительно замедляет движение транспорта на данном перекрестке. Кроме того, автомобилисты еще не привыкли к новым знакам и в час пик для поворота налево регулярно пользуются трамвайными путями, а не левой полосой.

Однако начальник Управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил, что демонтажа знаков не предвидится. Согласно официальному ответу от чиновника, дорожный знак, регламентирующий движение по полосам, установлен по просьбе директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова.

Руководитель транспортной компании сообщил, что при повороте на данном участке дороги с трамвайных путей большегрузный транспорт регулярно совершал обрывы контактной сети. Поэтому установка дорожных знаков связана с целью защитить провода от повреждений. Также, по данным Владимира Юрченко, устойчивых заторовых ситуаций на данном перекрестке не обнаружено.