Екатеринбуржец лишился водительских прав из-за долгов по алиментам
2 июня 2017, 14:40Транспорт
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В уральской столице приставы приостановили действие водительских прав у мужчины, который уклонялся от уплаты алиментов.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, долг по алиментам у жителя Екатеринбурга копится с 2014 года. На предупреждения судебных приставов он не реагировал. В итоге, теперь он лишен возможности управлять автомобилем.
При этом неплательщик нарушил законодательство, сев за руль, несмотря на запрет. За все нарушения ему назначено 80 часов обязательных работ.
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