Летнее расписание трамваев с улучшенными маршрутами начнёт действовать в Нижнем Тагиле с 3 июня (ФОТО)

Одним из таких улучшений станет дополнительный вагон на маршруте №6 УВЗ – Северный посёлок».

С помощью ещё одного вагона, который будет курсировать весь день в дополнение к уже работающему, удастся уменьшить интервалы движения на маршруте как в будни, так и в выходные. Улучшение работы «шестёрки» произведено по указанию Администрации города рассказали редакции TagilCity.ru в общественной организации «Тагильчане за трамвай».

Ещё одним нововведением стала замена части рейсов маршрута № 4 «ВМЗ – Красный Камень – Тагилстрой» на рейсы по маршруту № 9 «ВМЗ – пр. Ленина – Тагилстрой». Эта перестановка имеет технические причины.

Точные изменения в движении трамваев, связанные с перекрытиями дорог на Вые и Красном Камне станут известны позднее. Соответствующие корректировки будут внесены в летнее расписание. Это коснется только маршрутов под номерами 3, 4 и 8. Информация о перераспределении высвободившихся вагонов станет известна позднее.

Трамвайное движение будет перекрыто по ряду причин: монтаж ливневой канализации, изменение высоты трамвайных путей, серьёзный ремонт моста через реку Тагил пояснили в общественной организации «Тагильчане за трамвай».