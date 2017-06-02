Неработающий светофор у «Мегамарта» на Вые в Нижнем Тагиле создаёт опасность для пешеходов (ФОТО)

По ПДД пешеходы имеют права переходить дорогу и авто должны им уступать. Но без светофора это очень опасно. Там спуск и все проезжают на больших скоростях сообщил редакции TagilCity.ru автолюбитель Дмитрий.

На фото видно, что автомобилисты не стремятся пропускать пытающихся перейти дорогу пешеходов.

Бабушка думала, что светофор работает. Ждала пока загорится зелёный, но пока кто-то не стал переходить дорогу с другой стороны её так никто и не пропустил рассказала тагильчанка с остановки.

Этот участок дороги граничит со склоном, поэтому скорость машин достаточно высокая, что создаёт дополнительную опасность для пешеходов.

Туда выехали и уже работают наши специалисты. Они выяснят в чём причина отключения пояснили МУП «Сигнал-3».

До восстановления работы светофора участникам движения рекомендуется быть внимательней на данном участке дороги.